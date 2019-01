publié le 21/01/2019 à 08:50

En hiver, sortez couverts et particulièrement ces prochains jours. Météo France prévoit un épisode de neige en plaine ces mardi 22 et mercredi 23 janvier sur une grande partie du pays. 5 à 10 centimètres sont annoncés en plaine, principalement dans l'est de l'Hexagone, avec également de fortes chutes de neige en altitude dans les Pyrénées.



Si les prévisions exactes devront être affinées, les dernières perspectives voient la neige s’imposer, dès le début de la journée, des Hauts-de-France au Grand Est et dans le Massif Central. En soirée, la neige devrait apparaître en Normandie, Île-de-France, Bourgogne et Rhône-Alpes.



Météo France met en garde la population contre deux risques. D’une part, "les nuits prochaines seront froides et favorables à la formation de phénomènes glissant" et d’autre part, "le risque d’avalanches deviendra fort en montagne mercredi".

En deuxième partie de semaine, le thermomètre va continuer de descendre, avec des températures minimales souvent inférieures à -5 voire -7°C dans l’est du pays et négatives de l’Auvergne-Rhône-Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté. Ce temps froid et neigeux devrait se maintenir jusqu’au début du mois de février.

Une offensive neigeuse est attendue entre mardi et mercredi sur le pays : 5 à 10 cm en plaine sur une large moitié Est, quelques cm plus à l'ouest et sur l'Alsace. Fortes chutes de #neige et risque d'#avalanche sur les Pyrénées (> 1m au-dessus de 1400m).

