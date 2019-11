publié le 15/11/2019 à 08:57

L'épisode neigeux qui touche le Sud-Est de la France a pris de court la population de la région, qui ne s'attendait pas à ce que des flocons apparaissent si tôt en novembre. Alors que sept départements avaient été placés en vigilance orange par Météo-France, la neige est tombée en abondance dans la nuit et perturbe fortement tous les transports ce vendredi 15 novembre, particulièrement en Rhône-Alpes.

La Drôme, l'Isère et l'Ardèche sont les trois départements les plus touchés. Près de 300.000 foyers privés d'électricité ce vendredi matin. Un mort est à déplorer en Isère : un automobiliste qui tentait de dégager un arbre de la chaussée a été tué par un deuxième qui lui est tombé dessus.



C'est donc bien la pagaille dans les transports notamment dans la Drôme où, dans le secteur de Romans-sur-Isère, 20 centimètres de neige sont tombés, rendant la circulation très difficiles sur les axes secondaires.

Des axes d'autoroute bloqués en Rhône-Alpes

Un automobiliste originaire de Montpellier a même confié au micro de RTL avoir préféré dormir dans sa voiture sur une aire de repos pour éviter de se retrouver bloqué en plein milieu de la chaussée. Tous les transports sont perturbés en Rhône-Alpes. Les autoroutes A48 et A410 sont fermées dans les deux sens et les poids-lourds interdits sur les axes qui contournent Lyon : A6, A7, A42, A46 et A432.

Dans la Drôme, plus de 1.000 camions ont été bloqués toute la nuit, mais l'A7 va pouvoir rouvrir, dans un premier temps dans le sens nord-sud. Les chutes de neige ont cessé, on attend un retour à la normale dans la matinée.

A noter aussi que les transports scolaires sont suspendus ce vendredi dans la Loire.

Perturbations sur les trains et avions

La SNCF pâtit aussi des chutes de neige. Les lignes Grenoble-Lyon, Grenoble-Valence, Grenoble-Veynes sont coupées jusqu'à au moins midi. Des détournements vers Chambéry et Ambérieux ont été mis en place. Un TER bloqué par la neige entre Lyon et Grenoble a dû évacué dans la nuit et ses passagers rapatriés. Idem près de Sisteron où un train a heurté un arbre. Des retards sont à prévoir en attendant le feu vert des trains de reconnaissance.



Dix centimètres de neige sont tombés à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. De nombreux vols ont été annulés très tôt (notamment au départ de Madrid, Francfort, Amsterdam et Toulouse) mais vers 8h la situation s'est nettement améliorée.