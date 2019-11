publié le 14/11/2019 à 06:51

Météo France a placé 11 départements de l'Est et du Sud-Est en vigilance orange ce jeudi 14 novembre. Des chutes de neige importantes et du verglas sont attendus dans la région ainsi qu'un épisode pluviométrie-orageux violent.

Les départements concernés sont : l'Ain (01), les Alpes-Maritimes (06), l'Ardèche (07), les Bouches-du-Rhône (13), la Drôme (26), l'Isère (38), la Loire (42), le Rhône (69), la Saône-et-Loire (71), le Var (83) et le Vaucluse (84).

Une perturbation active s'étend des Pyrénées au nord de la France ce jeudi matin. Elle se renforcera et deviendra plus active à partir de la mi-journée où la neige descendra jusqu'en plaine sur les départements de la Loire et de la moyenne vallée du Rhône. Les quantités de neige sur ces secteurs pourront être très importantes, de 20 à 30 cm. En Saône-et-Loire, l'épisode de neige débutera en soirée, dans la nuit envron 5 cm sont attendus dans le sud du département.

Une perturbation pluvio-orageuse assez intense concernera dès le milieu de matinée les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, et s'étendra vers le Var en cours d'après-midi et soirée.

Sur l'épisode de 6 à 8 heures environ, la lame d'eau attendue est de l'ordre de 70 à 120 mm. En bordure côtière, des orages plus virulents pourront occasionner, outre une forte activité électrique et d'intenses pluies, de la grêle, de fortes rafales de vent voire des phénomènes tourbillonnaires.

Les fortes vagues en provenance du Sud à Sud-ouest s'amplifient par l'ouest en journée, de la Provence à la côte d'Azur et à la Corse. En lien avec ces vents forts et ces fortes vagues, une surélévation importante du niveau de la mer est attendue. La conjonction de ces deux phénomènes risque d'engendrer des submersion sur les zones basses ou vulnérables.

Carte de vigilance de Météo France du jeudi 14 novembre Crédit : Météo France