publié le 14/11/2019 à 06:00

Nous sommes à peine à la mi-novembre, pourtant l'hiver est déjà là. C'est un véritable froid hivernal qui s'installe sur le pays depuis mercredi 13 novembre, selon les prévisions de Météo-France. L'organisme prévoit notamment le premier épisode neigeux de la saison, jeudi à la mi-journée de la Drôme à l'Isère et à l'Ain.

Ce phénomène de froid hivernal s'explique par un vent du Nord froid et humide qui va générer beaucoup de pluie, de vent mais aussi de neige justement. La tendance va durer et même s'empirer en fin de semaine. "En progressant vers l’Est, cette perturbation devient plus active à partir de la mi-journée de jeudi, en particulier à l’est du Rhône. Des phénomènes d’isothermie se mettent alors en place (abaissement brutal de la limite pluie-neige) dont l’ampleur est encore difficilement quantifiable", écrit Météo-France dans son bulletin de mercredi.

Côté températures, elles descendront jusqu'à -2 et seront donc similaires à celles d'un mois de janvier, qui est généralement le plus froid de l'année.

Coup de froid mais pas vague de froid

Cependant cette semaine particulièrement froide pour un mois de novembre, sera davantage assimilée à un coup de froid sur le pays plutôt qu'une véritable vague de froid. En effet, pour l'instant les spécialistes ne prévoient que quelques jours de grand froid, mais avec des températures qui ne devraient pas beaucoup descendre en dessous de zéro.

Selon la Chaîne Météo, nous n'aurons donc pas affaire cette semaine à une véritable vague de froid sur la France, qui dure en général plus de trois jours avec des températures inférieures à -5 degrés.

Le #froid de la discorde 🥶 petit tableau présentant les différences entre un coup de froid (que nous aurons cette semaine) et une vague de froid (que nous n'aurons pas cette semaine !). 😉 pic.twitter.com/eskmEGgZJC — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 12, 2019