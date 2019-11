publié le 15/11/2019 à 03:01

Si vous habitez dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et bien vous devriez être touchés dès ce jeudi, par le premier épisode neigeux de la saison. Météo France prévoit des "chutes de neige importantes et précoces dans la saison, dans des proportions inhabituelles pour la région risquant de perturber fortement les diverses activités". Jusqu'à 20 centimètres sont attendus.

L’organisme a donc rappelé les mesures de sécurité à adopter, notamment sur les routes où "les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau" et les risques d'accident sont "accrus". Dans ce contexte, la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a relayé certains conseils comme notamment de limiter les déplacements et privilégier les transports en commun.

Renseignez-vous sur les conditions de circulation et préparez votre itinéraire. Munissez-vous d'équipements spéciaux pour votre véhicule (chaînes ou pneus hiver) et respectez les restrictions de circulation ainsi que les déviations mises en place. Par mesure de précautions, il vous est conseillé d'emporter des vivres, des vêtements chauds et votre téléphone chargé.

#Intempéries ⚠️#Neige et #verglas dans le département du @rhone_fr et le @grandlyon dès le milieu d'après-midi❄️



Limitez vos déplacements.

Soyez prudents à pied et sur les routes.



Plus de conseils ⬇️ pic.twitter.com/kry0ilqIdU — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 14, 2019