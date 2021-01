Météo : y aura-t-il de la neige pour le dernier jour de l’année ?

publié le 30/12/2020 à 18:11

Après le passage de la tempête Bella qui a privé d'électricité plus de 30.000 foyers dimanche dernier, les alertes neige verglas s'enchaînent et le réveillon risque de se dérouler sous la neige pour certains départements.

L'Aveyron, la Corrèze, la Lozère, la Cantal et le Puy-de-Dôme sont concernés ces derniers jours. Jusqu'à 60 cm sont tombés sur l'Aubrac, indique même Le Parisien.



Il y a également eu l'apparition de flocons à basse altitude. "Ce mercredi on attend de la neige dans la soirée en Normandie, indique Steven Testelin, prévisionniste à Météo France. Jeudi, il pourrait aussi y avoir une fine couche de blanc en plaine en Lorraine et dans les Ardennes, et le matin dans la vallée du Rhône jusqu'à Lyon", indique-t-il au quotidien.

À compter du vendredi 1er janvier, les températures pourraient dégringoler partout en France et notamment dans l'Est. Quelques flocons pourraient faire leur apparition au-dessus des régions Hauts-de-France, Poitou, Centre et Ile-de-France.

🌨️ Massif du Sancy : jusqu'à 77 cm relevés cet après-midi dans la région (Super Besse). Dans le même département : 67cm à Chastreix, et 52 cm à Vernines. Averses de neige prévues jusqu'en fin de semaine. https://t.co/Ghc0ykArc0 — Météo-France (@meteofrance) December 28, 2020