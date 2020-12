publié le 28/12/2020 à 06:21

Attention à la neige du côté du Massif central, aux vagues-submersion dans le Sud-ouest, Sud-est et en Corse, ainsi qu'aux crues ce lundi 28 décembre en fin de soirée. Cinq départements ont été placés en vigilance orange hier en raison de la neige et du verglas par Météo France. Il s'agit de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Lozère et du Puy-de-Dôme.

Deux départements sont désormais concernés par une alerte aux vagues-submersion. Il s'agit des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Deux sont soumis aux risques de crues : les Landes et le Gers. La Corse du Sud n'est plus en alerte orange pour risques de vagues-submersion comme c'était le cas en début de journée.

Concernant les chutes de neige, elles sont actuellement un peu plus irrégulières, sous formes d'averses sur l'ouest du Massif Central avec une limite pluie neige autour de 800 mètres. Sur la Lozère, il neige à nouveau de façon plus continue, indique Météo France. Sur le Cantal et le Puy-de-Dôme, on estime entre 20 et 50 cm de neige fraîche depuis hier soir, localement plus. Sur une grande partie nord de la Lozère, les hauteurs de neige atteignent 10 à 15 cm, jusqu' à 30-40 cm sur l'Aubrac. Le vent de sud-ouest souffle toujours fort sur les plateaux entrainant la formation de congères.



Pour les vagues-submersion, la tempête Bella souffle et génère des vagues importantes en provenance de l'ouest sur le littoral de toute la façade atlantique. On relève cette nuit une hauteur significative de vagues de 5,90 m à la bouée au large du Cap Ferret et de 5,6 m à la bouée au large de Saint-Jean-de-Luz.

Du côté de la Méditerranée, on note un renforcement progressif des vents de Sud-Ouest. On a relevé lundi matin à 4h une hauteur significative de vagues de 4,1 m à la bouée Le Planier.