Tempête Bella : Météo France place 4 départements en vigilance orange crues

publié le 30/12/2020 à 06:47

Attention aux crues dans le Sud-ouest ce mercredi 30 décembre. Quatre départements sont en vigilance orange après le passage de la tempête Bella en début de semaine qui a gorgé les sols d'eau. Il s'agit du Gers, des Landes, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Météo France alerte sur des risques de crues génératrices de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.



En raison de ces crues, les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires. Des coupures d'électricité peuvent également se produire et les digues peuvent être fragilisées ou submergées, indique Météo France.

Pour se protéger de ces montées des eaux, potentiellement dangereuses, il est conseillé de s'éloigner des cours d'eau et des ponts et de rejoindre un point haut. Ne vous engagez pas sur une route immergée, même partiellement. Évitez de vous déplacer de manière générale et suivez régulièrement l'évolution des conditions météorologiques.