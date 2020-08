Météo en France : un temps mitigé ce mardi 4 août

publié le 04/08/2020 à 06:29

Les résidus de la perturbation de la veille sont présents et stagnent sur les frontières de l'Est, avec quelques averses et même des flocons encore possibles sur les Alpes du Nord à partir de 2.400 mètres d'altitude.

Sur les régions du Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne, le ciel est bien chargé en matinée mais les éclaircies gagnent du terrain en cours de journée. À l'Ouest, les éclaircies dominent largement même si quelques grisailles matinales sont présentes localement sur la Bretagne, Normandie et sur les Hauts-de-France.

Il faut compter sur de l'instabilité sur le nord de la Corse où le risque d'averses localement orageuses se maintient pour la journée. Enfin, le littoral méditerranéen est bien dégagé du matin au soir. La tramontane souffle toujours modérément et le mistral se renforce, les rafales atteignant 90 km/h.

Les températures sont assez fraîches au lever du jour, dans la moitié nord les températures minimales sont comprises entre 7 et 13 degrés, localement un peu moins et dans la moitié sud elles sont comprises entre 9 et 15 degrés en général, un peu plus douces sur le pourtour méditerranéen avec des valeurs entre 15 et 20 degrés.

Le thermomètre affiche au meilleur de la journée 22 à 27 degrés des Hauts-de-France à l'Occitanie. Il fait entre 19 et 22 degrés sur les côtes de la Manche, le littoral breton et vendéen. Le mercure monte dans la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen entre 26 et 31 degrés, localement des pics à 33 degrés dans le Var.