Météo : pourquoi le ciel est-il bleu ?

publié le 22/04/2020 à 06:45

Avec le confinement, le printemps s'est installé sur toute la France qui observe une météo clémente et des températures presque estivales. S'il est interdit d'en profiter à l'extérieur, sauf pour ceux qui ont un jardin, il est possible d'admirer le ciel de votre fenêtre. À cette occasion, certains se sont déjà demandés pourquoi, lorsqu'il faisait beau, le ciel prenait la couleur bleue.

Le bleu est en fait la couleur du soleil filtrée par l'atmosphère. En réalité, ce sont les molécules d'air contenues dans cette atmosphère qui diffusent la lumière du soleil, naturellement blanche.

La lumière du soleil, en passant dans l'atmosphère, est filtrée et se décompose en plusieurs couleurs (que l'on peut observer lors d'un arc-en-ciel). Chacune de ces couleurs possède une longueur d'onde différente. Ces dernières ne réagissent pas toutes de la même manière en entrant en collision avec les molécules qui flottent dans l'atmosphère. Ce sont les longueurs d'ondes les plus courtes qui s'éparpillent le plus facilement : le bleu en l'occurrence.

Bleu, rouge, noir

Lorsqu'il fait beau, le ciel peut, lors du coucher de soleil, prendre la couleur rouge. C'est parce qu'à l'inverse du bleu, la couleur rouge se diffuse plus difficilement car elle a une longueur d'onde plus longue. Or, lorsque le soleil se couche, l'épaisseur de la couche de l'atmosphère est suffisamment importante et adéquate pour diffuser le rouge.

Enfin, quand le soleil est véritablement couché, sa lumière n'entre plus en collision avec les particules composants l'atmosphère. Le ciel n'a alors pas de couleur, et il est donc noir.