Saints de Glace : à quelle date auront-ils lieu ?

publié le 08/05/2020 à 06:20

Les Saints de Glace, tant redoutés par les jardiniers et autres métiers de la terre, approchent à grands pas. Ils correspondent à une période de trois jours où, malgré le printemps, une croyance populaire dit que le risque de froid et de gelées est très important. Et qu'il vaut mieux donc attendre qu'ils soient passés avant de repiquer ses plants dans la terre.

Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais sont les trois Saints de Glace qui tombent cette année les 11, 12 et 13 mai. Pas la peine de vérifier dans votre almanach de 2020 : ces noms n'y figurent plus depuis 1960, l'Église catholique ayant décidé de remanier le calendrier. Les 11, 12 et 13 mai on fête depuis 60 ans les Estelle, Achille et Rolande.

Mais si l'on craint les Saints de Glace, il faut en réalité tout autant craindre les jours avant et les jours après. Les statistiques météo des dernières années montrent que c'est lors de toute la première quinzaine de mai où des gelées sont à prévoir la nuit, même s'il fait beau et chaud la journée.