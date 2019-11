71% de Français prêts à se passer de chauffage malgré le froid

publié le 18/11/2019 à 14:51

Une enquête Odoxa révèle que 71% des Français craignent l'arrivée de l'hiver mais sont prêts à se passer de chauffage car il pèse sur leur budget. L'enquête, relayée par Le Figaro, l'enquête montre que les Français choisissent d'allumer leur chauffage le plus tard possible.

34% des interrogés déclarent allumer le chauffage uniquement dans certaines pièces de leur logement. 8% ne l'utilisent que pendant les heures dites "creuses".

Et pour cause, selon EDF le chauffage représente 62% de la consommation électrique dans l'Hexagone. Les plus démunis s'affolent du budget consacré à l'énergie. En ligne de front, les retraités. L'étude montre que 76% des personnes âgées sans activité et 79% des foyers gagnant entre 1.500 et 2.500 euros mensuels sont les plus poussés à décider de se priver de chauffage pendant un temps.