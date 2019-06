et Julien Chabrout

publié le 21/06/2019 à 07:02

La météo a été capricieuse en mai et une grande partie du mois de juin dans certaines régions. Les intempéries, notamment des orages violents, n'ont pas épargné la France. L'Hexagone devrait désormais être confronté à une vague de chaleur la semaine prochaine.

Dans ses prévisions pour la semaine prochaine données sur son site, Météo France prévoit "un temps chaud voire très chaud sur l'est du pays" mais également "des passages nuageux avec un risque d'orages sur l'ouest pouvant se généraliser à l'ensemble du pays en fin de semaine".



Les températures vont augmenter sur l'ensemble du pays dès dimanche 23 juin, où la majeure partie du pays bénéficiera d'un temps ensoleillé. Le mercure pourrait atteindre les 30 degrés en région parisienne et dans le centre du pays. Le lendemain, une large moitié est du pays atteindra les 30 degrés, tandis que des averses orageuses se développeront au nord-ouest.

Prévision || ¿¿D'ici à la fin de semaine, une dégradation pluvio-orageuse va faire baisser les #températures qui passeront légèrement sous les normales de saison. Elles remonteront nettement dès ce week-end avant une probable vague de #chaleur la semaine prochaine. pic.twitter.com/YkSRbpFoxK — Météo-France (@meteofrance) 19 juin 2019

Les températures augmenteront encore mardi : elles frôleront les 35 degrés en région parisienne et dans le centre-est, tandis que le nord-ouest du pays sera encore sous les orages. La situation météorologique sera identique mercredi, même si le mercure pourrait gagner encore un ou deux degrés, jusqu'à 37 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Jusqu'à 40 degrés sur certaines régions jeudi ?

Jeudi devrait être la journée la plus chaude de la semaine, avec un pic à 40 degrés possible en Bourgogne et Auvergne-Rhône-Alpes, selon Météo-France, tandis que Paris ou encore Strasbourg pourrait atteindre 38 degrés avant l'arrivée des orages, qui se généraliseront sur tout le pays à l'exception du pourtour méditerranéen.

Les températures devraient ensuite baisser à partir de vendredi sur une large moitié ouest de la France mais pourraient rester très élevées sur la moitié est.



Il est probable qu'une vigilance canicule soit lancée dans certains départements si ces températures venaient à être confirmées sur plusieurs jours consécutifs. La canicule est en effet définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs. Les seuils varient en fonction des départements.



Or le mercure ne devrait pas baisser en-dessous de 21 degrés du lundi au vendredi à Paris, la température minimale pouvant même être de 25 degrés jeudi dans la capitale. Des records de chaleurs pour la période vont-ils être battus ?