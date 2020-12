publié le 31/12/2020 à 16:47

Trois départements ont été placés en vigilance orange neige-verglas par Météo France ce jeudi 31 décembre. Il s'agit de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. Les trois autres départements placés en vigilance crues sont les Landes, le Tarn-et-Garonne et le Gers.

Pour les trois départements de la Vallée du Rhône, un épisode de neige à très basse altitude est attendu pour ce passage à l'année 2021. Les conditions de circulation peuvent devenir difficiles, alerte Météo France. De petites précipitations apparaitront dans le département, la neige devraient être présente à partir de 800m d'altitude.

"On attend sur l'épisode 1 à 3 cm en vallée du Rhône (éventuellement un peu plus localement), 2 à 5 cm à Grenoble, 5 à 10 cm sur nord Ardèche dès 2/300 m, 5 à 15 cm sur le reste de Drôme et Isère, avec 15 à 30 cm dès 500 à 700 m," selon l'organisme météorologique. De la neige est également attendue dans les départements limitrophes : la Loire, la Haute Loire et l'est de l'Ain, mais ces départements ne sont pas concernés par la vigilance.

Les trois départements du sud-ouest toujours en vigilance orange sont sous la menace de crues importantes sur l'Adour moyen, la Midouze et la Gimone.