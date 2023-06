Météo : tout ce qu'il faut savoir sur les orages

Depuis trois semaines, les orages se succèdent quasi quotidiennement dans le sud, et en Occitanie. Paris a aussi eu droit à son épisode diluvien, le samedi 10 juin, un peu plus tard dans la soirée. D’ailleurs, selon Météo-France, ce dimanche 11 juin, avec ses 20.800 impacts de foudre, a tout simplement été le jour le plus "foudroyé" de l’année en cours. Alors pourquoi et quand se produisent les orages ? Quels en sont les signes annonciateurs et les dangers associés ? On vous explique tout.

Un orage est un phénomène atmosphérique, caractérisé par une série d'éclairs et de coups de tonnerre. Il peut se déclencher à l'intérieur du nuage qui fait à peu près un kilomètre de diamètre et qui est plus haut que large. Il fait jusqu'à 7-8 km d'épaisseur. Pourquoi ? Parce que c'est de l'eau propulsée à très grande vitesse vers le haut. Ce nuage qui se développe a beaucoup de puissance, cela crée donc à l'intérieur une circulation verticale du bas vers le haut, qui nous apporte ces éclairs, précipitations abondantes et parfois de la grêle. Car l'eau qui est tout en haut est sous forme de grêle et comme elle descend très vite, elle n'a pas le temps de se réchauffer et de se transformer en pluie avant d'arriver au sol.

Si l'on sait dans quelles conditions ils se déclarent, les orages font tout de même parti des phénomènes météorologiques les plus difficiles à prévoir. En fait, ce qu'on mesure, c'est la différence de température entre le sol et l'altitude. Plus c'est important sur une zone plus on se dit il y aura des orages. Mais dire précisément au kilomètre près ou est-ce que cette petite machine va se mettre en route, on n'y arrive pas encore.

En cas d’orage, comment éviter la foudre ?

Si on analyse bien, les orages qui rythment la partie sud du pays depuis presque un mois ne sont pas si anormaux. En effet, quand on regarde les statistiques du mois de mai, quasiment jusqu'au mois de septembre, la fréquence des orages par mois est à peu près la même. Ça change d'une région à l'autre. On a des orages en été, plutôt vers le sud-est et la Corse. Pour vous donner un chiffre, c'est 240 jours d'orage par an en France. Donc, on est peut-être loin de notre imaginaire.

Par contre, ce qui est totalement anormal, c'est la différence de temps entre le nord et le sud. Cette situation peut parfois durer quelques jours, mais là, c'est quasiment sur un mois. Je vous l'annonçais pour la fin de semaine, on aura des orages dans le sud et un temps sec, ensoleillé. Là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a rarement enregistré.

Ainsi, quand on compare dans le temps, il n'y a pas plus d'orage qu'avant. La courbe indique 500.000 éclairs à peu près par an. On s'aperçoit que sur les dernières années, il y en a un petit peu moins que dans les années 80. Donc difficile de conclure sur une fréquence accrue ou pas.

En cas d'orage, il est recommandé de se mettre à l'abri et surtout d'éviter de rester sous un arbre car cela peut être conducteur. Privilégiez plutôt une zone métallique, la voiture constitue une excellente protection. On ne rentre pas dans un orage à grande vitesse et on garde du bon sens par rapport à la nature qui nous entoure.



