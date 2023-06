Les épillets : le danger de l'été pour nos animaux !

L'épillet est l'inflorescence de graminées. L’épillet a une anatomie très particulière avec une forme rappelant celle d’une flèche bien profilée : une pointe étroite et une base large qui interdit tout retour en arrière. En plus, ses « barbes », des sortes de long poils, sont bordés de spicules, des petites pointes, qui s’accrochent sur les êtres vivants.

Quand il se prend dans le pelage d’un animal, il ne s’en défait pas, d’ailleurs l’intérêt c’est de pouvoir être disséminé plus loin, mais surtout, il va y progresser à la faveur des mouvements de l’animal. Si l’épillet s’est accroché à proximité d’un conduit ou d’un orifice naturel (conduit auditif, fourreau, vulve ou anus), il y rentre.

Si l’épillet se trouve coincé entre les doigts, sous l’aisselle, dans un repli cutané, la pointe, dure et pointue, peut perforer la peau. L’épillet s’engouffre dans un tunnel qu’il crée lui-même et avance dans la chair, inéluctablement, toujours vers l’avant. On dit alors que c’est un Corps Étranger Migrant

Des symptômes très variés en fonction de la localisation de l'épillet

Selon le lieu où l’épillet est rentré et a élu domicile, les symptômes seront très variables.

- Dans le nez : crise d’éternuements brutale et violente avec parfois des saignements

- Dans l’oreille : gêne, tête penchée, secouement, douleur, gémissements

- Entre les doigts : présence d'un petit orifice, léchage, boiterie, abcès…

- Fourreau, vulve, anus : léchage, inconfort, écoulement anormal.

Si la présence de l’épillet est passée inaperçue les premiers jours, il poursuit sa migration et se retrouve (en fonction de son lieu d’entrée) dans des lieux incongrus : dans l’abdomen, dans les sinus, dans la vessie, dans la cavité thoracique, et même le long de la colonne vertébrale.

Une inspection indispensable au retour de balade.

Au retour d’une promenade, on inspecte son animal pour les enlever, surtout si il a des poils longs, des oreilles tombantes, avec une attention toute particulière du côté des zones du corps à risque (entre les doigts, sous les aisselles, dans les oreilles). Si l'épillet est déjà planté, être bien attentif à tout enlever car parfois ils sont composés de plusieurs enveloppes.

Sinon, direction la clinique véto pour qu’il retire l’épillet avec tranquillisation de l’animal voire chirurgie s'il faut aller le chercher plus loin. Un épillet ne ressort pas tout seul et il faut aller le chercher.



