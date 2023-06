Météo : qu’est-ce que El Niño, le phénomène qui va favoriser des températures record ?

Va-t-il falloir s'habituer à la chaleur intense ? D'après les spécialistes, il semblerait que oui. En cause, le phénomène météorologique El Niño, généralement associé à une augmentation des températures mondiales, a officiellement commencé et devrait "se renforcer graduellement" dans les mois qui viennent. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a annoncé jeudi son arrivée officielle, qui va engendrer une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes.



El Niño est un phénomène climatique naturel caractérisé par des températures de surface plus chaudes que la normale dans l'océan Pacifique équatorial, mais il a des conséquences pour toute la planète. Il se produit environ tous les deux à sept ans, selon les estimations des météorologues.

Des conséquences dramatiques

L'arrivée officielle d'El Niño, annoncée ce jeudi 8 juin, "pourrait conduire à de nouveaux records de températures" dans certaines régions. Par ailleurs, "en fonction de sa force, El Niño peut avoir une série d'impacts, tels que l'augmentation du risque de fortes pluies et de sécheresses dans certains endroits du monde", a déclaré Michelle L'Heureux, climatologue à la NOAA, soulignant que "le changement climatique peut exacerber ou atténuer certains de ses effets".

Début mai, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) avait averti que la période 2023-2027 serait avec quasi certitude la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, sous l'effet combiné d'El Niño et du réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre. En général, les effets d'El Niño sur les températures se font sentir l'année suivant son émergence.



































