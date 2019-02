publié le 25/02/2019 à 18:02

Ce lundi 25 février n'aura pas échappé à l'ensoleillement exceptionnel dont bénéficie le pays depuis une dizaine de jours. Des conditions idéales pour profiter des activités en plein-air. Ainsi à 16h, le mercure a atteint 18°C à Lille, 17°C à Paris et Strasbourg, 18°C à Brest, 19°C à Bordeaux et Toulouse, 16°C à Lyon, ou encore 18°C à Marseille.



Mais cette parenthèse de beau temps va-t-elle encore durer ? Ou doit-on s'attendre au retour de la grisaille hivernale de rigueur pour une fin février ? Pas de souci à se faire dans l'immédiat. Le temps mardi 26 février continuera dans l'ensemble à être radieux et doux sur l'ensemble du pays, selon les prévisions de Météo-France.



Après quelques grisailles sur l'ouest, le centre et le sud du pays, en cours de matinée, le soleil brillera généreusement sur l'ensemble de l'Hexagone, accompagné une nouvelle fois de température clémentes. Il fera ainsi 15 à 20°C au nord de la Loire jusqu'au Nord-Est et Rhône-Alpes, 17 à 23°C ailleurs, jusqu'à 24°C en Provence et dans le sud-ouest, voire 25°C au pied des Pyrénées.

Du soleil jusqu'à mercredi

Météo France évoque un "ensoleillement excédentaire sur l'ensemble du pays". "Cela s'explique par les conditions anticycloniques qui perdurent depuis le 12 février sur la France et favorisent un temps sec et globalement très ensoleillé", peut-on lire dans un communiqué publié vendredi 22 février.

Et cette situation devrait encore durer quelques jours. Selon les prévisions de Météo France, le soleil devrait s'imposer jusqu'au mercredi 27 février. Et ce, malgré des températures en légère baisse sur l'ensemble du territoire.



En revanche, la pluie devrait faire son retour le lendemain, le jeudi 28 février. Si l'ouest du pays sera touché en premier par les averses, l'organisme météorologique, dont l'indice de confiance est de 3 sur cinq, prévoit des averses sur une grande majorité du territoire l'après-midi. Seules la côté méditerranéenne et la Corse devraient être épargnées.