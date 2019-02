publié le 25/02/2019 à 13:13

La météo exceptionnelle de ce mois de février n'est pas sans conséquence. En effet, la pollution atmosphérique est particulièrement importante à cause de cet anticyclone persistant.



De fait, plusieurs régions sont touchées depuis la semaine dernière par une alerte aux particules fines. C'est notamment le cas de l'Île-de-France et des grandes villes comme Lyon ou Strasbourg. Il fait chaud pendant la journée, froid la nuit, ce qui forme un couvercle au dessus des métropoles et piège ainsi les différentes émissions dues au chauffage ou au trafic routier.

Mais la pollution n'est pas la seule conséquence. Les allergies printanières sont également très en avance à cause de ces températures. Habituellement, l'arrivée des pollens coïncide avec le début du printemps, soit la fin du mois de mars. Les allergies arrivent donc avec un mois d'avance.

Avec ces températures très élevées, les concentrations de pollen de cyprès explosent dans le sud, autour de la méditerranée. Les noisetiers et les aulnes sont bien en fleurs sur tout le pays, ce qui donne là aussi un niveau de concentration assez élevé dans le sud-ouest et le centre-est. C'est pourquoi, il est déjà important, notamment pour les personnes sensibles, de prendre des précautions.

