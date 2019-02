publié le 23/02/2019 à 12:48

Un mois de février exceptionnel. Plusieurs records de chaleur ont été battus vendredi 22 février dans l'hexagone, en particulier sur les côtes méditerranéenne et atlantique. Ainsi, dans l'Hérault, le mercure a atteint les 24,7°C à Béziers (23,1°C en février 2012), 24,1°C à Saint-Martin-de-Londres (23,1°C en février 2012) et 23,6°C à Montpellier (22,5°C en février 2012).



Même constat dans le Gard, dans les Bouches-du-Rhône, en Charente-Maritime ou encore en Vendée, où des records ont été battus à Noirmoutiers et à l'île d'Yeu.

Météo France évoque un "ensoleillement excédentaire sur l'ensemble du pays". "Cela s'explique par les conditions anticycloniques qui perdurent depuis le 12 février sur la France et favorisent un temps sec et globalement très ensoleillé", peut-on lire dans un communiqué publié vendredi 22 février.



Résultat ? 110 heures d'ensoleillement ont été enregistrées à Strasbourg, soit 76% de plus que la normale, 110 heures également à Nevers (+72%) ou encore 98 heures à Paris (+67%) et 97 heures à Saint-Brieuc (+71%).

Du soleil jusqu'à mercredi

Et cette situation devrait encore durer quelques jours. Selon les prévisions de Météo France, le soleil devrait s'imposer jusqu'au mercredi 27 février. Et ce, malgré des températures en légère baisse sur l'ensemble du territoire.



En revanche, la pluie devrait faire son retour le lendemain, le jeudi 28 février. Si l'ouest du pays sera touché en premier par les averses, l'organisme météorologique, dont l'indice de confiance est de 3 sur cinq, prévoit des averses sur une grande majorité du territoire l'après-midi. Seules la côté méditerranéenne et la Corse devraient être épargnées.