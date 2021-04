Météo : quand les températures vont-elles enfin remonter ?

publié le 17/04/2021 à 13:59

Le printemps se fait décidément attendre. Depuis une dizaine de jours, les gelées, les pluies nous ont poussés à rallumer le chauffage. Mais une amélioration se profile d'ici le début de la semaine prochaine.

Selon les prévisions de Météo France, la masse d'air froid qui a envahi l'Europe ces derniers jours va lentement disparaître durant le week-end. S'il ne faut pas trop vite dire adieu au gel qui a ravagé les cultures de betterave ou encore les vignes ces derniers jours, il devrait progressivement disparaître d'ici la semaine prochaine, au moins dans les plaines. "Avec le décalage plus marqué de l'anticyclone vers le nord de la Russie lundi, la masse d'air commencera à se radoucir plus sensiblement, et les gelées matinales devraient ainsi être plus rares", précise Météo France sur son site.

Pour l'après-midi de ce samedi 17 avril, de belles éclaircies sont attendues sur toute la France, mais il faut prévoir des averses et du Mistral avec des rafales à 60km/h dans le sud. Le mercure ne dépassera pas 13 degrés à Paris mais atteindra 17 degrés à Nîmes. Dimanche 18 avril, le temps restera instable dans le sud-est du pays. Le soleil sera largement présent sur la façade Atlantique et les côtes de la Manche. Quant aux températures, elles oscilleront entre 14 à 16 °C sur le nord et souvent de 15 à 19 °C au sud.

Un ressenti printanier pour tous

À partir de la semaine prochaine, les gelées seront plus rares, et les températures se fond plus douces. Dès lundi, indique Météo France, "en journée, le redoux sera plus sensible. Les températures seront en hausse l'après-midi sur tout le pays, avec un ressenti printanier pour tous".

Cette amélioration devrait se poursuivre tout au long de la semaine. "Les températures seront de plus en plus agréables l'après-midi sur la moitié sud où elles dépasseront souvent les 20 °C", prévoit ainsi Météo France..