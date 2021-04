Météo : jusqu’à quand le froid va-t-il s’installer ?

publié le 13/04/2021 à 06:42

La semaine dernière, de nombreux agriculteurs, vignerons et arboriculteurs ont dû faire face à une terrible vague de froid, gelant leurs récoltes. Malheureusement, le cauchemar n'est peut-être pas encore terminé car Météo France annonce une nouvelle vague de froid sur le pays pour une grande partie de la semaine.

En effet, après un week-end doux, "une masse d’air froid s’est à nouveau engouffrée sur le pays", en début de semaine explique Météo France qui prévoit un temps frais sur de nombreuses régions. De nombreuses gelées ont commencées dès mardi matin avec des températures comprises entre - 2 et 0 °C. Ce Mercredi et jeudi, le temps sera nuageux et là encore, "les gelées matinales concerneront encore une grande moitié nord du territoire", précise l'organisme tandis que dans l’après-midi, les températures seront stationnaires, souvent fraîches pour la saison.

Ces températures devraient remonter ce week-end, car "la goutte froide pourrait s’éloigner en Méditerranée", selon Météo France qui prévoit des hausses de température dans l'après-midi de dimanche, comprises entre 14 et 19 °C. Concernant le gel, les gelées matinales seront de plus en plus rares à partir du vendredi 16 avril.