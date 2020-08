Canicule et pic de pollution : comment fonctionne la circulation différenciée

publié le 05/08/2020 à 13:55

Les vagues de fortes chaleurs estivales sont souvent accompagnées de pics de pollution. Ce jeudi 6 août, de nombreux départements entrent dans une canicule qui devrait durer plusieurs jours. En conséquence, certaines villes ont mis en place une politique de circulation différenciée.

Lorsque la circulation différenciée est activée, une zone dans laquelle elle s'applique est définie. À Paris, il s'agit de la zone à l'intérieur de l'A86 à l'exception de celle-ci. En général, Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire sont concernées, hormis plusieurs voies, dont le boulevard périphérique Nord, la voie métropolitaine ex A7 (M7), l'autoroute A7, la voie métropolitaine ex A6 (M6) ou encore le tunnel sous Fourvière.

Dans cette zone, les véhicules les plus polluants ont interdiction de rouler. À Paris, cette restriction s'applique de 5h30 à 20 heures. Sont considérés comme les plus polluants les véhicules sans vignette Crit'Air et celles classées 4 et 5. À Paris, les véhicules classés 3 sont aussi exclus.

À cela s'ajoute une réduction de la vitesse maximum autorisée de 20 kilomètres par heure. Ainsi, les autoroutes à 130 km/h passent à 110 km/h, les routes à 110 km/h passent à 90 km/h, les routes à 80 km/h et 90 km/h passent à 70 km/h.

La circulation différenciée à Paris Crédit : Préfecture de police de Paris