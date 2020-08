Météo en France : de très fortes chaleurs attendues ce jeudi 6 août

publié le 06/08/2020 à 06:10

C'est une journée caniculaire qui nous attend ce jeudi 6 août. Météo France prévoit des fortes chaleurs à partir de l'après-midi, sur la France, débutant sur la basse vallée du Rhône, le Sud-Ouest, le Poitou-Charentes les Pays de Loire et la région parisienne, avec des températures maximales allant jusqu'à 37 degrés sur la moitié sud du pays.

Le temps sera largement ensoleillé et très chaud sur tout le pays dans une masse d'air qui continuera à se réchauffer. Seule la pointe bretonne accusera encore un bémol nuageux. Ce jeudi marque le début de l'épisode de très fortes chaleurs sur l'Hexagone.

Le mercure grimpera au fil de la journée pour atteindre des températures maximales de 29 à 36 degrés sur la moitié nord et de 31 à 37 degrés sur la moitié sud. La côte bretonne et normande bénéficiera de températures légèrement moins chaudes avec 23 à 26 degrés. L'épisode est considéré comme caniculaire, en raison des fortes températures qui se maintiendront la nuit.