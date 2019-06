publié le 25/06/2019 à 22:23

Chaleur et pollution oblige, les deux tiers des voitures en région parisienne et lyonnaise ne pourront pas circuler mercredi 26 juin, soit tous les véhicules affichant une vignette Crit'Air 3, 4 et 5. Une mesure qui sera appliquée à Lyon et Villeurbanne, à l'exception de certaines voies comme le périphérique nord et les autoroutes A6, A7 et A42.

Mais Paris et sa petite ceinture seront également concernés par cette circulation différenciée. Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0,1 et 2 seront autorisés à circuler à Paris et en première couronne, soit dans un périmètre situé à l'intérieur de l'A86.

Les véhicules les plus polluants, les diesels immatriculés avant fin 2010 et les véhicules essence d'avant fin 2005, sont interdits. Cette mesure concerne un tiers des véhicules en circulation.

Tarif réduit antipollution en Île-de-France

Les automobilistes qui laisseront leur voiture au garage pourront prendre les transports en commun. Un tarif réduit antipollution, un ticket à 3,80 euros, mis en place par la Région Île-de-France, sera en vente. Il permet de se déplacer sur tout le réseau francilien.

La préfecture de police de Paris mettre en place plusieurs points de contrôle. En cas de non-respect des règles, les automobilistes risquent 68 euros d'amende, 135 euros pour les conducteurs de poids-lourds. Mais les autorités précisent, que la mesure sera appliquée avec discernement, compte tenu, notamment des départs en congés.

