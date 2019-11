publié le 15/11/2019 à 17:02

Prémices de l'hiver, les températures ont largement baissé, cette semaine, sur l'ensemble de la France. Ce changement de météo a été accompagné de fortes chutes de neige dans le Sud-Est du pays. Conséquence de l'arrivée surprise de ces flocons, plus de 300.000 foyers ont été privés d’électricité, dans la nuit du 14 au 15 novembre.

Fort heureusement, les perturbations devraient se calmer ce week-end. Selon Météo France, quelques instabilités vont persister timidement samedi, en Corse et dans la région Rhône-Alpes. Dans le Nord-Ouest, le ciel sera bouché par les nuages et quelques averses orageuses sont prévues en Aquitaine.

Dimanche verra le retour des chutes de neige dans l'Est et dans les Pyrénées. Elles seront heureusement plus faibles que celles de cette fin de semaine, mais Météo France précise "qu'elles pourraient tenir au sol". Partout ailleurs le ciel mêlera éclaircies et grisaille, avec quelques averses sur la Manche.

Les températures resteront relativement en dessous des normales saisonnières. Un retour à un temps plus clément devrait arriver en milieux de semaine prochaine.