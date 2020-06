Météo : les Antilles balayées par un épisode de brume de sable exceptionnel

publié le 29/06/2020 à 00:33

Entre vendredi 19 et mardi 23 juin dernier, un épisode communément appelé "brume de sable" a touché toutes les îles antillaises, "avant de gagner les grandes Antilles, le golfe du Mexique et les côtes des USA entre le Texas et la Floride actuellement", explique Météo-France.

D'une intensité exceptionnelle, ce très vaste nuage de poussières, surnommé "Godzilla" par les Américains, "a été soulevé par les vents d'Est forts au-dessus des régions désertiques du Sahara". Si ce type de phénomène météorologique est courant, cet épisode "est toutefois exceptionnel par l'étendue de poches de poussières de sable sur plus de 2.000 km et la concentration des particules très dense".

D'après les Agences de Surveillance de la Qualité de l'Air, des concentrations journalières (PM10) à des niveaux records ont été enregistrées : elles sont trois fois plus élevées que le seuil d'alerte rouge avec des concentrations s'élevant à 274 µg/m3 pour un seuil d'alerte de 80.

Les Antilles sont restées six jours en alerte rouge, le niveau maximal : la pluie a toutefois apporté une certaine accalmie temporaire avant qu'un second épisode ne frappe les îles françaises vendredi. Des alertes rouges ont à nouveau été déclenchées en raison de cette "brume dense" de moindre intensité que le précédent.