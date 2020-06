publié le 27/06/2020 à 22:52

Météo France avait annoncé que le temps serait globalement plutôt maussade, ce week-end. Ce vendredi, une vigilance orange en raison du risque d'orages a même été émise pour 20 départements. L'Observatoire français des orages et des tornades, Keraunos, a compté pas moins de 48.900 impacts de foudre.

La journée de ce vendredi 26 juina donc été la plus orageuse de l'année, notamment dans l'Indre, le Cher et la Creuse qui ont été les départements les plus touchés par les éclairs, remarque Le Parisien. Dans l'Indre, il y a eu au total 4.751 impacts rien qu'en une seule journée. La nuit a été particulièrement agitée avec un pic à 2 heures.

La grêle a frappé dans le sud-ouest : en Ariège, en Aveyron, dans la Creuse ou encore dans le Gers. Certains grêlons étaient particulièrement gros et ont provoqué des dégâts dans les champs, sur certaines voitures ainsi que la toiture de maisons du sud de l'Aveyron.

Des foyers privés d'électricité

D'autres zones, notamment dans les Pyrénées, ont connu des inondations avec des coulées de boue et des précipitations importantes. La Dépêche du Midi note qu'en Occitanie, jusqu'à 25.000 foyers ont été privés d'électricité.

Depuis, Météo France a levé l'alerte dans le pays, même si plusieurs départements de l'est restent en vigilance jaune.

Près de 50 000 #éclairs relevés pour ce 26 juin qui a été orageusement actif toute la journée ! L'#Indre, le #Cher et la #Creuse ont été les 3 départements les plus foudroyés. Toutes nos statistiques détaillées sur notre page -> https://t.co/WxjU60ADsk #orages pic.twitter.com/kj1gVYiwxE — Keraunos (@KeraunosObs) June 27, 2020