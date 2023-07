Météo : l'est de la France placé en vigilance "orages extrêmes" par l'observatoire Keraunos

Le nord-est et le centre-est de l'hexagone vont connaître des "orages extrêmement violents", selon Keraunos, observatoire qui étudie les orages et les tornades. Le niveau 5, soit celui maximal, a été décrété pour l'Alsace, la Franche-Comté, ainsi qu'une bonne partie de la Bourgogne et de la Lorraine. L'observatoire qualifie la zone comme à "risque orageux extrême".

Cela s'explique par un "potentiel venteux". En effet, il y a 25% de risque que des rafales à 150 km/h touchent le nord-est du pays. Des chutes de grêlons de 6 à 8 centimètres pourraient également survenir.

Si les orages devraient partir assez vite du nord-est, ils resteront probablement plus longtemps dans la zone du centre-est. L'organisme Keraunos explique que les orages "devraient se faire sous forme supercellulaire avant qu'une tendance multicellulaire prenne rapidement le relais".

Dans un autre tweet, Keraunos insiste sur l'aspect inédit d'une alerte de ce niveau, qui n'a été déclarée qu'à cinq reprises en 2009, 2010, 2011, 2013 et donc 2014. Météo France est de son côté restée sur une vigilance orange aux orages.

