Météo France place 7 départements en vigilance orange aux orages

Les jours se suivent et se ressemblent. Depuis plusieurs jours, de nombreux départements du pays sont frappés par des orages, occasionnant de gros dégâts et des inondations par endroits. Ce jeudi 22 juin ne déroge pas à la règle puisque Météo France a placé sept départements en vigilance orange orages jeudi après-midi et soir, contre douze précédemment, dans l'est du pays, avec notamment la Vallée du Rhône.

Sont désormais uniquement concernés l'Ain, les Ardennes, la Drôme, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Un total de 55 autres départements ont été placés en vigilance jaune orages, pluie-inondation et/ou crues, tandis que la Corse-du-Sud est en vigilance jaune canicule. Cette alerte est valable jusqu'à minuit, tandis que vendredi l'ensemble du pays reviendra dans le vert.

Mercredi soir, les orages ont provoqué quelques dégâts et de nombreuses annulations dans le cadre de la Fête de la Musique, notamment à Bordeaux, Biarritz, Pau, Bourges ou Clermont-Ferrand. Météo-France a précisé jeudi après-midi que "la Marne et le Vaucluse sortent de la vigilance orange un peu plus tôt que prévu. L'intensité des cellules orageuses sur ces départements s'amenuisant, un maintien en jaune est suffisant".

"Les pluies orageuses se maintiennent encore pour quelques heures sur les Ardennes. Dans le Sud-Est, la ligne orageuse active se décale bien comme prévu vers l'est", a ajouté l'organisme.



