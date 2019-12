publié le 26/12/2019 à 19:47

Entre le 26 et 28 décembre 1999, la France a été frappée par deux tempêtes centenaires qui ont fait 92 morts et ont privé des millions de Français d'électricité pendant plusieurs jours. Si l'ouragan Martin, qui est arrivé en deuxième, avait été prévu par Météo France, la tempête Lothar avait totalement surpris les prévisionnistes.

Emmanuel Bocrie, ingénieur-prévisionniste et directeur de l'unité médias de Météo France, a expliqué que tout avait changé au niveau des prévisions météorologiques après ces deux tempêtes. "Il y a eu un avant et un après Martin/Lothar. On a remis en cause notre façon de faire des prévisions. Nos prévisionnistes ont été re-formés dans les trois ans suivants, pour qu'on puisse prévoir les tempêtes comme Lothar".

Mais si le système de prévisions a changé, et est d'ailleurs généralement le même utilisé dans toute l'Europe, aujourd'hui encore il est impossible d'être sûre à 100% de l'impact d'un phénomène météorologique. "La prévision fiable à 100%, ça n'existera jamais malheureusement. En revanche, on constate des améliorations en continu. Pour les tempêtes de 1999, qui avaient deux comportements totalement différents, aujourd'hui, on aurait des prévisions de l'ordre de 36 heures à l'avance. La population serait prévenue. Mais ça ne veut pas dire qu'on pourrait empêcher les dégâts".