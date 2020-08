Météo France prévoit une nette dégradation orageuse mercredi

publié le 12/08/2020 à 06:11

Mercredi, Météo France prévoit une nette dégradation orageuse par l'Ouest mais il fera toujours très chaud. 13 départements du nord du pays restent en vigilance rouge canicule. 60 départements du Sud-Ouest au Nord-Est sont en vigilance orange.

De forts orages sont attendus du nord de la Nouvelle Aquitaine à la Normandie, puis ils s'étendront jusqu'à la frontière belge dans l'après-midi. Ils s'accompagneront de fortes rafales de vent et d'un risque de grêle. En début de soirée, les coups de tonnerre seront de plus en plus nombreux sur un quart Sud-Ouest et les averses pourront être soutenues. Dans le Nord-Est, de petites averses orageuses se produiront dans la journée. Elles se renforceront plus tard en soirée.

Les minimales resteront assez élevées avec 17 à 20 degrés en général, jusqu'à 20 à 22 sur les Hauts-de-France et dans le Sud-Ouest. Les maximales atteindront 21 à 28 degrés en Bretagne et le long de la côte atlantique, 30 à 34 degrés de la Normandie au Sud-Ouest et en bord de Méditerranée, jusqu'à 33 à 36 degrés de la Provence aux Hauts-de-France en passant par le Nord-Est.