Ouragans : la saison 2020 devrait être plus intense que prévu dans l'Atlantique

publié le 11/08/2020 à 16:52

Ce sont des prévisions inquiétantes. Cette année, les ouragans devraient être plus forts et plus longs que la moyenne dans l'Atlantique. C'est en tout cas ce qu'assure Gerry Bell, spécialiste du climat et des ouragans et responsable des prévisions au Climate Prediction Center (CPC) de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Dans un article du New York Times publié ce 6 août, et relayé par SciencePost, le spécialiste a évoqué des tempêtes plus longues et plus fortes que la moyenne. Selon lui, cette amplification des ouragans dans l'Atlantique est due aux conditions océaniques et atmosphériques. Alors que l'expert du climat prévoyait déjà des chiffres alarmistes avec entre 13 et 19 tempêtes pour cette saison 2020 au mois d'avril, il a encore évalué ses estimations à la hausse.

Aujourd’hui,le spécialiste prévoit entre 19 et 25 dépressions tropicales cette année, dont au moins un tiers pourraient se transformer en ouragan. En effet, entre 7 et 11 de ces dépressions pourraient devenir des ouragans. Selon le spécialiste, entre 3 et 6 de ces tempêtes pourraient même devenir des ouragans atteignant au moins la catégorie 3, soit avec des vents soutenus entre 178 à 210 km/h.

9 tempêtes et 2 ouaragans depuis le début de la saison

Dans le bassin nord-atlantique, la saison des ouragans dure du 1er juin au 30 novembre, avec un pic en août et en septembre. Habituellement, la moyenne d'une saison lambda est de six ouragans, dont trois majeurs. Or, depuis début juin de cette année 2020, neuf tempêtes ont déjà eu lieu, dont deux ouragans.