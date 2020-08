Météo : quel temps fera-t-il à la rentrée ?

publié le 22/08/2020 à 06:02

La fin du mois août arrive, et avec elle la fin des vacances d'été. Beaucoup vont reprendre le chemin du travail et la rentrée scolaire est fixée au 1er septembre 2020. Une reprise qui devrait se faire avec un temps généralement ensoleillé et chaud, selon les prévisions de Météo France.

Le lundi 31 août, il fera beau particulièrement dans la moitié sud du pays. Une température maximale de 27 degrés est prévue à Marseille tandis qu'il pourrait faire jusque 28 degrés à Lyon et Nice. Avec un maximum de 31 degrés annoncé, Montélimar devrait être la ville la plus chaude de France.

À l'inverse, le début de semaine sera pluvieux en région parisienne et en Normandie ainsi que dans le Grand-Est et le Sud-Ouest. Ce ne sera cependant que partie remise : le ciel devrait être entièrement engagé dès le mardi 1er septembre au soir ou le mercredi 2 septembre au matin.

Seule exception : Brest. De la pluie est prévue jusqu'au jeudi 3 septembre au moins pour la deuxième plus grande ville bretonne, et les températures dépasseront à peine les 20 degrés.