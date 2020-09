Météo en France : un ciel chargé ce dimanche 6 septembre

publié le 06/09/2020 à 06:42

Le temps sera changeant ce dimanche 6 septembre. De la Bretagne à la frontière belge, la journée commence sous les nuages avec de petites averses. Dans l'après-midi, le ciel est couvert des pays de Loire à la Normandie avec un risque d'averses persistant.

Mais heureusement, des éclaircies se développent sur les Hauts de France en deuxième partie de journée. Dans le Sud-Ouest, la matinée se déroule sous un ciel chargé. Les nuages se décalent petit à petit sur les Pyrénées et laissent place à quelques rayons de soleil en plaine. Sur le relief, des averses orageuses se mettent en place sur l'est de la chaîne.

Sur le reste du pays, le temps est variable et le ciel alterne entre éclaircies et nuages. Le soleil s'impose du Languedoc à la Provence. Quelques ondées se déclenchent sur les Alpes. Mistral et Tramontane soufflent en rafales voisines de 60 à 70 km/h.

Les minimales sont comprises entre 8 et 12 degrés sur la moitié nord, 12 à 17 degrés ailleurs, jusqu'à 16 à 20 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales sont en baisse, surtout sur le sud où on attend entre 22 et 26 degrés, jusqu'à 27 à 33 degrés sur les régions méditerranéennes.