publié le 05/09/2020 à 06:23

Pour ce premier week-end post-rentrée scolaire, un air de vacances continuera de se faire sentir au sud, alors que le nord connaîtra une journée moins agréable. Ce samedi 5 septembre, la météo dans le nord de la France sera variable, alors que la journée devrait être ensoleillée au sud.

Sur la moitié nord, le ciel devrait même être très nuageux le matin en région parisienne, Champagne-Ardennes, Lorraine et Bourgogne. Si vous sortez, notez que quelques pluies pourront circuler le long des frontières. L'après-midi sera plus agréable, avec un temps plus calme et plus sec, et une alternance de petits cumulus et d'éclaircies.

Au sud en revanche, toute la journée devrait être bien ensoleillée, et la chaleur sera au rendez-vous cet après-midi. Notez que quelques entrées maritimes de nuages bas persisteront sur le Pays-Basque, avant de s'étendre le long des Pyrénées l'après-midi. Elles se dissiperont plus facilement sur le pourtour du golfe du Lion.

Les températures minimales atteindront entre 10 et 16 degrés dans l'intérieur du pays, 13 à 19 en bord de mer. Les maximales varieront entre 19 et 24 degrés sur une petite moitié nord du pays, entre 24 et 30 de l'Alsace au Sud-Ouest, ou encore 27 à 33 degrés sur le Sud-Est.