Météo : quel temps pour ce premier week-end de septembre ?

publié le 04/09/2020 à 14:01

Après plusieurs journées automnales, le soleil fera son retour en cette fin de semaine de rentrée. Vendredi, les températures grimperont jusqu'à 31 °C dans le Sud-Ouest, avant de redescendre progressivement sur la majorité du territoire.

Le soleil est de retour, et cela se ressent. Ce jeudi 3 septembre, l'ensemble de l'Hexagone bénéficie d'un temps estival avec des températures au goût d'été : 26 °C à Lyon, 27 °C à Toulouse et Montpellier et jusqu'à 28 °C à Ajaccio. Des températures chaudes qui s'accentueront un peu plus demain, vendredi 4 septembre. Cette masse d'air chaud provient de l'Espagne et devrait remonter vers le nord-est du pays demain, selon les prévisions de Météo France.

Les valeurs seront bien souvent supérieures à 25 °C et atteindront même jusqu'à 30 °C dans la moitié nord. Il fera 28 °C à Metz et Strasbourg. Dans le Sud, les valeurs les plus chaudes iront jusqu'à 29 °C à Limoges et Biarritz et jusqu'à 31 °C attendus à Bordeaux, Toulouse et Tarbes. Seule la Bretagne et la côte normande resteront au frais, avec de la grisaille, de la pluie et des températures qui n'excéderont pas les 23° C.

Baisse des températures ce week-end

Mais ces chaleurs estivales ne vont pas durer, les températures vont redescendre rapidement dès samedi. Il fera entre 18 et 24 °C dans la moitié nord, tandis que le sud bénéficiera de températures comprises entre 25 et 29 °C, d'après les prévisions de Météo France.

Dimanche, cela se gâte, la majorité du territoire vacillera entre soleil et nuages. Les températures n'excéderont pas les 22 °C, hormis dans le Sud-Est. Tandis que la pluie est attendue en Bretagne, Marseille et Montpellier profiteront du soleil et d'une température de 28 °C.