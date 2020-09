Automne : qu'est-ce que l'équinoxe, qui tombe ce mardi 22 septembre ?

publié le 22/09/2020 à 08:59

Certains ont probablement pensé que c'était hier, et pourtant l'automne n'arrive qu'aujourd'hui. Ce mardi 22 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Autrement dit, le centre du Soleil est à la verticale de l'équateur : la lumière du Soleil et l'obscurité sont équitablement réparties sur la Terre, explique La Chaîne Météo.

Lors de l'équinoxe, de "aequus" ("égal") et "nox" ("nuit"), la nuit est égale au jour : chacun dure 12 heures. Cette année, l'équinoxe tombe ce mardi à 13h30 et 38 secondes heure française exactement, rapporte l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides (IMCCE).

L'équinoxe tombe la plupart du temps le 21 septembre, et le début de l'automne est souvent indiqué comme tel sur les calendriers. Toutefois, l'équinoxe peut n'arriver que le 22, voire le 23 septembre. Cela s'explique par le léger décalage entre le calendrier - qui dure 365 jours - et la durée de la révolution du Soleil - 365 jours, 5 heures et 46 minutes.