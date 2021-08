Alors que l'été 2021 avait jusqu'à présent des airs d'automne, l'été, le vrai, va enfin arriver en France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va faire chaud, très chaud, surtout dans le sud de la France.

C'est dans le Sud-est, en vallée du Rhône, où il fera le plus chaud. Une chaleur caniculaire est attendue et les 40°C pourraient être atteints à l'ombre. Si le thermomètre a déjà commencé à grimper en ce début de semaine, c'est à partir du mercredi 11 août que les choses sérieuses ont débuté. 33°C à Lyon, Toulouse et Perpignan, 34°C pour Montpellier et Montélimar et jusqu'à 36°C pour Marseille et Nîmes... Au niveau local, des pointes jusqu'à 38°C.

La situation devrait durer jusqu'à la fin de semaine, et le mercure ne baissera pas dans ces régions. Entre 35 et 38°C sont à prévoir la journée et 22 à 24°C la nuit. Ce qui n'est rien par rapport à ce qui est prévu pour le week-end du 14-15 août.

Un épisode caniculaire le week-end

Le soleil sera toujours au rendez-vous pour le week-end de l'Assomption. C'est une nouvelle fois dans le Sud-est que les températures seront caniculaires. Des pointes entre 40 et 42°C devraient être atteintes, notamment dans le Languedoc, la basse vallée du Rhône et le Var, donnant ainsi lieu, à de potentiels records de chaleur.

Le reste de la France légèrement épargné

Dans le Nord-Ouest, pas de canicule en vue. Il fera en moyenne entre 20 et 24°C en journée. La week-end, quelques degrés pourraient s'ajouter, jusqu'à atteindre les 32°C.

Toutefois, du côté du Nord-est et du Sud-ouest la chaleur sera là aussi bien présente. Jeudi 12 et vendredi 13 août, il faudra prévoir entre 31 et 34°C. Les nuits aussi, le thermomètre aura du mal à descendre en dessous des 20°C. Des températures qui s'accentueront lors du week-end, allant de 35 à 38°C.