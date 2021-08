Vacances d’été : quand les températures vont-elles enfin remonter ?

Si on a pour le moment échappé à d'importants épisodes de canicules cet été, la grisaille ambiante n'en est pas plus réjouissante. Heureusement, le temps automnal va laisser place aux températures estivales cette semaine. De belles journées sont à prévoir pour les aoûtiens.

La chaîne météo évoque le retour de l'anticyclone des Açores sur l'ouest de l'Europe. Grâce à ce phénomène, l'air chaud du Maghreb remontera sur la France. S'il fait déjà assez chaud dans le pourtour Méditerranéen, les régions plus au nord bénéficieront de températures plus estivales en milieu de semaine, allant jusqu'à 30 degrés. Dans le sud en revanche, on devrait frôler la canicule avec des températures attendues entre 30 et 35 degrés.

Le soleil quant à lui se fera discret en début de semaine mais devrait couvrir la plupart du pays mercredi. Seule la Manche connaîtra des passages nuageux, précise la chaîne Météo. Les météorologues s'attendent cependant une fin de semaine lourde et orageuse. Une perturbation arrivant de l'Atlantique pourrait déclencher d'important orages des Pyrénées aux frontières de l'est précisent-ils. Il faudra donc profiter du beau temps avant que le temps ne se dégrade jeudi et vendredi.