Météo France place 5 départements en alerte orange pluie-inondation

publié le 09/05/2020 à 16:40

Des orages sont attendus dans le Sud-Ouest, a prévenu Météo France, qui a placé cinq départements en alerte orange pluie-inondation samedi 9 mai. Les pluies iront "des Pyrénées vers la plaine", note l'institut météorologique sur son site.

La liste des départements concernés : Gers (32), Gironde (33), Landes (40), Pyrénées-Atlantiques (64) et Hautes-Pyrénées (65). Le début de l'évènement est prévu ce dimanche 10 mai 2020 à 14h00 et la fin du phénomène est prévue au plus tôt le lundi 11 mai 2020 à 07h00.

"Il est difficile d'identifier les vagues successives mais entre dimanche après-midi et lundi midi, les périodes de fortes précipitations s'enchainent, donnant des cumuls importants, voire parfois exceptionnels. Leur enchaînement est l'enjeu dominant, le caractère orageux étant noyé dans la masse", indique Météo France.

Localement, il est possible que les précipitations atteignent 100 à 160 mm, soit l'équivalent d'1 à 2 mois de précipitations, en moins de 36h.

5 départements en alerte orange Crédit : Météo France