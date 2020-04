et AFP

publié le 11/04/2020 à 10:51

Des températures dignes d'un mois de juin. En effet, depuis quelques jours, des records de chaleur précoce ont été recensés dans le nord du pays. Des valeurs supérieures aux normales de saison de 10 à 12 degrés ont ainsi été relevées par Météo France, ce qui correspond à des températures de début d'été.

Brest (Finistère) a ainsi connu vendredi 10 avril son jour de chaleur le plus précoce avec 25,2 degrés. Paris et Rouen avaient enregistré la veille leur record de chaleur précoce avec respectivement 27,1 degrés et 25,3 degrés. "Il n'avait jamais fait si chaud" dans ces villes "à cette période de l'année", indique Météo France.

Et cette tendance va se poursuivre tout au long du week-end. 27 degrés sont notamment attendus à Strasbourg dimanche, selon l'institut météorologique. Mais, après un week-end pascal "encore clément, le temps changera radicalement lundi, avec une forte chute des températures, surtout sur la moitié nord du pays", poursuit Météo France.

Les températures vont bien baisser entre dimanche et lundi, puisque l'on va perdre 8 à 10 degrés sur la moitié nord, passant en moyenne de 25 à 17 degrés. La moitié sud sera quant à elle plutôt préservée, puisque si les températures vont également chuter, il fera encore 23 degrés en moyenne lundi 13 avril.