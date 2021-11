Météo : quel temps pour ce week-end de 4 jours ?

Cette année 2021 offre la possibilité de faire le pont entre le jeudi 11 novembre, jour férié et le week-end. Et pour ceux qui auront la chance de profiter de ce week-end prolongé, la météo sera plutôt clémente, mise à part, quelques légers bémols.

Sur tout l'hexagone, le temps sera sec et ensoleillé jeudi 11 novembre mais également avec des températures de saison. Si des petits brouillards et du nuages bas seront quelque peu présents le matin, cela se dégagera rapidement pour laisser place au soleil. Concernant le mercure, il variera le matin de 0°C pour Chaumont ou Auxerre à 17°C pour Nice. L'après-midi, il faudra compter 7°C pour les minimales à Strasbourg et 19°C à Nice et Ajaccio, selon Météo France.

Le vendredi 12 novembre sera plus ou moins similaire à la veille. Un temps ensoleillé, avec toutefois, quelques averses dans la matinée à Cherbourg, Brest, Nice ou encore Perpignan. Pour les températures, elles seront de 2°C dans l'Est. Dans le Sud-Est, il fera beaucoup plus doux, puisque le thermomètre variera de 13 à 17°C.

Tendance météo pour le pont du 11 novembre 2021 Crédit : La Chaîne Météo

Un temps majoritairement ensoleillé

La suite du week-end se poursuivra sur sa lancée, malgré un samedi 13 novembre qui sera perturbé pas des averses sur la quasi totalité de la France. Seul le Sud-Est sera épargné avec un soleil majoritairement présent. Quant aux températures, elles seront comprises le matin entre 6°C pour Chalon-Sur-Saône, Belfort et Aurillac. Les maximales de 15°C sont prévues à Perpignan, Nice, Marseille et Ajaccio.

L'après-midi, sera partagé entre averses et éclaircies. Les températures resteront toutefois douces sur l'ensemble de l'hexagone. Il fera 12°C à Paris, tout comme à Gap, Tarbes ou Nantes.

La matinée du dimanche 14 novembre, rimera avec grisaille sur une bonne partie du territoire. Le mercure sera en baisse puisqu'il faudra compter 3°C pour les minimales à Gap et 13°C au maximum à Nice. Mais pas de panique, l'après-midi, le soleil fera son grand retour, malgré de légers nuages. Quant aux températures, elles seront en moyennes comprises entre 10 et 14°C.