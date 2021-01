Météo France place 16 départements en vigilance orange

publié le 29/01/2021 à 10:23

Météo France a placé 16 départements en vigilance orange ce vendredi 29 janvier. Sont concernés par une vigilance crues les départements suivants : Ain (01), Doubs (25), Jura (39), Meurthe-et-Moselle (54), Nord (59), Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Vosges (88).

En ce qui concerne l'alerte avalanches, vigilance pour : les Hautes-Alpes (05), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74). Pour les pluie-inondations attention sur les départements suivants : Ain (01), Doubs (25), Isère (38), Jura (39), Savoie (73), Haute-Savoie (74). Les départements en vigilance vent violent sont : Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B).



Sur le massif du Jura, le cœur de la perturbation qui a déversé 10 à 30 mm de pluie cette nuit est passé et une relative accalmie commence. La fonte du manteau neigeux est bien engagée avec des valeurs d'écoulement significatifs dues à la douceur et au vent. Actuellement des cumuls de pluie de l'ordre de 40 à 50 mm sur les dernières 24 heures ont été relevés sur le massif du Jura, auxquels s'ajoutent les 10 à 20 mm de la veille.

Sur le nord des Alpes et l'Ain, ce matin les précipitations ont pris un caractère d'averses. La limite pluie-neige se situe généralement vers 1800 m, plutôt 1600 m en Tarentaise et Maurienne. Il est tombé parfois plus de 70cm de neige depuis mercredi soir vers 2500m d'altitude, 40 à 100 mm de précipitations sur le relief des Savoies, 40 à 60 mm localement 100 mm sur celui de l'Ain, 30 à 40 mm parfois 80 mm sur celui de l'Isère.

Le risque d’avalanche est de niveau 5 (très fort) sur certains massifs de Savoie : Haute Tarentaise, Vanoise et Haute Maurienne. Il est de niveau 4 (risque fort) sur le reste de la Savoie, sur les massifs de Haute-Savoie, de l'Isère (sauf le Vercors) et ceux du nord des Hautes Alpes.

Enfin, le vent d'ouest se renforce sur les points exposés. On observe sur la dernière heure des rafales de 141 km/h sur le Cap Corse (Cagnano), 138 km/h à l'Île-Rousse et 100 km/h à Conca (pour la partie sud-est de l'île).