publié le 16/01/2021 à 18:30

Les rues et bâtiments de nombreuses villes françaises se sont retrouvés drapés d'un manteau blanc ce samedi 16 janvier. Dans la matinée, une trentaine de départements avaient été placés en vigilance orange neige et verglas par Météo France en raison de fortes chutes de neige. Plusieurs centimètres sont tombés sur certaines régions.

Et si la neige complique certains déplacements, elle offre comme toujours de belles photos. On a ainsi pu voir la Tour Eiffel ou encore la place Stanislas toutes blanches. Le château de Versailles a également partagé de très belles photos de ses parcs et jardins enneigés.

La vigilance orange doit durer au moins jusqu'à demain matin très tôt. Les quantités attendues sont comprises entre 1 et 3 cm, localement 5 cm, notamment en Ile-de-France, voire ponctuellement entre 5 et 10 cm sur les zones les plus à l'est et au nord.

🇫🇷Le château de Versailles sous la #neige ❄️

🌍The Palace of Versailles under the #snow ❄️ pic.twitter.com/4MDB31P6eX — Chateau de Versailles (@CVersailles) January 16, 2021