publié le 13/12/2019 à 15:16

Les Pyrénées-Atlantiques ont été placées en vigilance rouge aux inondations et en vigilance orange aux pluie-inondations ce vendredi 13 décembre par Météo France. Une "crue majeure" du Gave d'Oloron est notamment attendue. Les fortes pluies ne faibliront pas des Pyrénées au Tarn. Les Landes et le Gers sont quant à eux en vigilance orange aux inondations.

Les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées sont eux concernés par une vigilance orange aux inondations, pluie-inondations et vent violent. Le Tarn est seulement concerné par une vigilance orange aux pluie-inondations et vent violent. Les deux départements corses sont eux en alerte orange au vent violent.

Enfin, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont eux en alerte orange aux avalanches. La fin de ces phénomènes est prévue pour samedi 14 décembre 16 heures, selon l'institut météorologique.



Météo France place 1 département en vigilance rouge aux inondations, 12 en orange Crédit : Météo France