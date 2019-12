Météo France place deux départements en vigilance orange pluie et inondation

publié le 12/12/2019 à 06:17

Alerte orange dans les Pyrénées-Atlantiques (64) et les Hautes-Pyrénées. les deux départements du sud-ouest ont été placés en vigilance par Météo France ce jeudi 12 décembre pour pluies et inondations. Le phénomène devrait se produire dans l'après-midi et continuer jusque dans la soirée.

Les pluies les plus fortes interviendront lorsque la nouvelle perturbation, actuellement sur le proche atlantique, rentrera sur le pays par la façade ouest de la France en cours d'après-midi, indique Météo France. Elles perdureront jusqu'au lendemain. Les cumuls les plus forts donneront alors entre 50 et 100 mm en plaine, voire jusqu'à 150 mm en pointe sur le relief des Pyrénées sur l'ensemble de l'épisode. On n'attend pas de véritable accalmie avant samedi.



Il conviendra de noter qu'une évolution vers le niveau orange de la carte de vigilance est probable, d'une part sur la carte de 10 heures concernant le paramètre inondation pour un risque de crues, tout comme pour le paramètre vagues et submersion en cours de journée.

Carte de vigilance Météo France du jeudi 12 décembre Crédit : Météo France

Ce temps perturbé s'accompagne en outre de rafales de vent nécessitant un suivi particulier, notamment vendredi près des côtes de Manche, ainsi que sur le Sud-Ouest, tout comme en montagne.