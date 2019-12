publié le 09/12/2019 à 07:27

Un fort coup de vent est attendu ce lundi 9 décembre dans le sud de la France. Conséquences de la tempête Atiyah qui sévissait jusqu'ici en Irlande puis sur les côtes de la Manche, des rafales tempétueuses devraient frapper le relief des Alpes, la côte méditerranéenne et la Corse.

Malgré une journée qui s'annonce ensoleillée, le vent d'ouest-nord-ouest sera sensible et la tramontane atteindra 80 à 100 km/h sur le littoral et la basse vallée du Rhône. En Corse, le vent deviendra fort, parfois plus de 100 km/h, puis les nuages et les averses s'entasseront sur l'ouest de l'île.

Sur l'ensemble du pays, le vent de nord-ouest sera soutenu, les rafales atteindront fréquemment 60 à 80 km/h, voire 90 km/h. Sur les bords de Manche, les rafales pourront encore atteindre 100 à 110 km/h jusqu'en début de matinée ce lundi, avant de faiblir peu à peu. Selon Météo France, ce flux d'ouest apportant des conditions de temps perturbé pourrait se prolonger jusqu'à la mi-décembre au moins.

Dans le prolongement de la #TempêteAtiyah qui frappe surtout l'Irlande, fort coup de vent attendu cette nuit sur les départements bordant la Manche : rafales 100-120 km/h sur les côtes, 90 voire 100 km/h dans les terres.

Ailleurs, sous un ciel très encombré et du vent encore soutenu, les averses seront fréquentes et parfois marquées le matin. Il neigera sur l'ensemble des massifs à partir de 1.300 m sur les Pyrénées, 1.000 puis 800 m sur le Jura, les Vosges, les Alpes du Nord, en donnant des cumuls significatifs, sur les Alpes en particulier.

L'après-midi, entre le Grand-Est, les frontières de l'Est et les Pyrénées, les averses persisteront. En revanche, de la Bretagne et Pays de Loire jusqu'aux Hauts-de-France, les pluies s'atténueront vers la mi-journée, elles cesseront même l'après-midi et des éclaircies se développeront.