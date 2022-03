Météo France dévoile ses prévisions pour le printemps 2022

C'est une nouvelle qui pourrait remonter le moral en cette période angoissante et difficile. Météo France a dévoilé ses prévisions pour le printemps 2022 en France, le 1er mars dernier.

Le printemps sera "chaud et sec". On se doute bien que le soleil devrait donc briller sur les périodes de mars et mai en Hexagone, mais Météo France met en garde sur des "problèmes de sécheresse des sols, selon les tendances climatiques". En effet, l'hiver "a été majoritairement doux, sec et plutôt ensoleillé selon les régions", avec des températures "supérieures de 1,2°C en moyenne" par rapport aux normales saisonnières, voire de 2°C dans les Hauts-de-France et en Alsace, a expliqué en conférence de presse en ligne Jean-Michel Soubeyroux, de Météo France.

Plus encore, la période a été également marquée par un déficit en précipitations, de 10% au niveau national et jusqu'à 50% localement sur l'arc méditerranéen, poursuit le climatologue, avec "une amorce de sécheresse dans certaines régions depuis le début de l'année".

Quid des températures pour les mois de mars et avril en France ? " Le scénario chaud est le plus probable", avec une probabilité de 70%, ainsi que le "scénario sec" en termes de précipitations, avec une probabilité de 50%, précise Jean-Michel Soubeyroux. "Le fait d'avoir des précipitations dans les prochaines semaines sera essentiel pour éviter d'avoir une sécheresse des sols importante", analyse encore le climatologue. Mais, attention, "un printemps chaud et sec ne présage pas des conditions à venir pour l'été" !