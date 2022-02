Météo France place 5 départements en vigilance orange pour vent violent et vague-submersion

Météo France a placé 5 départements en vigilance orange pour vent violent et vague-submersion, ce jeudi 17 février. Sont concernés : la Manche, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord.

"De fortes rafales de vents de l’ordre de 100 à 110 km dans l’intérieur et 120 km/h à la côte sont attendues à partir de la mi-journée (de vendredi ndlr.) sur le Cotentin, la Seine-Maritime et la Somme", explique Météo France. "Les rafales les plus violentes sont attendues en cours d’après-midi, sur le Pas-de-Calais et le Nord avec des valeurs autour de 120 à 130 km/h, localement 140 km/h sur les côtes", ajoute le site spécialisé.

Cette alerte est la conséquence de la tempête Eunice qui touche actuellement le Royaume-Uni. "La dépression atteint le stade de tempête cette nuit au large de l’Irlande, elle est nommée Eunice. Elle traverse le sud de l’Irlande la nuit prochaine puis les îles Britanniques pour atteindre le Danemark en fin de journée de vendredi", précise l'institut météorologique.